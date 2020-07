Calciomercato Milan – Milenkovic, si pensa allo scambio con Paqueta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Fali Ramadani starebbe pensando di portare Nikola Milenkovic dalla Fiorentina al Milan.

Milenkovic resterebbe pure a Firenze, ma, secondo quanto scritto dalla rosea, l’agente del difensore serbo avrebbe già intavolato una trattativa con il Milan per il centrale viola. Il club toscano, per lasciar andare il difensore, chiede 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. I rossoneri, invece, vorrebbero inserire almeno un calciatore (Paqueta) per abbassare il prezzo del cartellino. INTANTO ECCO LA NUOVA MAGLIA DELLA PROSSIMA STAGIONE, CONTINUA A LEGGERE >>>