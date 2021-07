Calciomercato Milan – Milenkovic non rinnova con la Fiorentina: lo scenario

Nikola Milenkovic cambierà squadra e non rinnoverà con la Fiorentina. È un'occasione da sfruttare in questo calciomercato per il Milan?

Riccardo Varotto

Il calciomercato del Milan prosegue e Nikola Milenkovic è sempre piaciuto ai dirigenti rossoneri. In passato, il Diavolo si era informato sul difensore, ma la Fiorentina chiedeva tanti soldi, circa 40 milioni di euro. Ora le cose potrebbero cambiare, dato che il giocatore non ha intenzione di prolungare il proprio contratto con i Viola: la scadenza dell'accordo tra le parti è datata giugno 2022.

Ecco allora che il profilo di Milenkovic potrebbe tornare in auge per il Milan, ma non necessariamente in questo calciomercato. Rocco Commisso valuterà la cessione del serbo per evitare di perderlo a zero l'anno prossimo, ma il giocatore potrebbe anche partire nella sessione invernale, chiaramente a cifre ancora più basse. Essendo un difensore molto giovane (classe '97) e di prospettiva, molte squadre lo vorranno: i rossoneri avranno quindi tanta concorrenza, qualora decidessero di affondare il colpo.

Milenkovic è un difensore goleador: grazie alla sua fisicità ed al suo grande dinamismo, ha segnato ben 11 gol in 4 stagioni a Firenze. Tra l'altro, il primo anno è stato di ambientamento ed ha giocato davvero poco, infatti le reti sono tutte concentrate negli ultimi 3 anni.