Calciomercato Milan – Milenkovic fattibile solo con l’inserimento di Paquetà

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il prezzo di Nikola Milenkovic fissato da Daniele Pradè è di 35 milioni. Una cifra assolutamente fuori dai parametri del club rossonero.

L’operazione, dunque, potrebbe risultare fattibile solo con l’inserimento del cartellino di Lucas Paquetà, che in rossonero continua a non convincere e a fine stagione potrebbe davvero salutare il Milan. Già a gennaio la Fiorentina si fece sotto per il classe 1997 brasiliano ma non ci furono i tempi tecnici per cercare il colpaccio. Intanto, ieri l’ex Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini ha parlato di Rangnick e del suo possibile arrivo in rossonero>>

