Calciomercato Milan – Milenkovic nel mirino del Diavolo, ma non solo …

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è tutto da scrivere il futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, classe 1997, andrà in scadenza di contratto con la Fiorentina il 30 giugno 2023 e, pertanto, al momento sono due le strade possibili.

O cessione, per 20 milioni di euro circa, nel corso della prossima sessione di calciomercato oppure rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024, come già accaduto dodici mesi fa, con promessa di non 'imprigionarlo' in caso di una buona offerta tra un anno.

La Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata e sonda già dei sostituti qualora Milenkovic dovesse partire subito. Ma dove potrebbe andare? Per il quotidiano romano, è corteggiato da Milan, Inter e Juventus. Il Diavolo (che ha, però, in Sven Botman del Lille la sua priorità per la difesa) lo segue da tempo perché piace a Stefano Pioli, che lo aveva già allenato a Firenze.

Ma anche l'Inter, qualora cedesse uno tra Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni, e la Juventus, potrebbero bussare alle porte del club presieduto da Rocco Commisso. In bianconero, poi, Milenkovic ritroverebbe il connazionale Dusan Vlahovic, con lui in squadra fino allo scorso mese di gennaio in viola.