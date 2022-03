Calciomercato Milan – Milenkovic alternativa concreta a Botman

Il calciomercato del Milan ruoterà a lungo intorno alla figura di Sven Botman: una delle alternative al centrale olandese è Nikola Milenkovic

Il Lille , infatti, non sarebbe intenzionato ad abbassare la valutazione del ragazzo, ancora ferma a 30-35 milioni, nonostante il forte difensore abbia già dato il suo benestare al trasferimento in rossonero.

Il contratto del difensore andrà in scadenza nel 2023 e, proprio come Dusan Vlahovic, anche Milenkovic potrebbe decidere di non rinnovare per accasarsi altrove. Il Milan segue la situazione, ed è pronto a sferrare il colpo: la Fiorentina chiede circa 20 milioni. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>