Calciomercato Milan – Messias al Torino? C’è l’ok di Juric

Un calciomercato a tutto tondo quello del Milan . I rossoneri sono alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Non solo in entrata, il Diavolo potrebbe muoversi anche per quanto riguardo le cessione. Messias potrebbe essere in partenza direzione Torino. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport.

Calciomercato, il Torino vuole Messias

Juric, si legge, avrebbe dato l'ok all’arrivo di Messias. Il brasiliano ha 32 anni, ma Juric ritiene che per un paio di stagioni possa essere l’uomo giusto per accendere la fantasia ai granata. Messias, che con il Milan ha il contratto in scadenza tra ormai meno di 12 mesi, è stato pagato dai rossoneri 7,2 milioni (girati al Crotone): 2,7 per il prestito oneroso nel ‘21, ai quali ne sono stati allegati 4,5 per il riscatto l’estate scorsa. Tra la scadenza del contratto, l’età e l’ammortamento, ora non costerebbe più di 3 o 4. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo esterno, occasione dalla Premier?