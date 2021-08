Calciomercato Milan – Messias obiettivo reale solo ad una condizione

Junior Messias può andare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Il brasiliano del Crotone piace a Stefano Pioli. Le news

Daniele Triolo

Il Milan, che in questo calciomercato estivo cerca un giocatore sulla trequarti, non dimentica Junior Messias. Il brasiliano del Crotone, classe 1991, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è un profilo diverso da Alexis Saelemaekers, già presente in rosa e da Josip Ilicic, che pure era stato accostato ai rossoneri negli ultimi mesi.

Nelle ultime due stagioni, in Calabria, Messias ha totalizzato 73 presenze tra Serie B e Serie A, con 15 gol e 22 assist all'attivo. Mancino naturale, ama partire dall'esterno per poi accentrarsi, Messias ha gamba, spunto e piace al tecnico Stefano Pioli. Motivi per cui il Diavolo sta considerando l'ipotesi di un suo acquisto.

Paolo Maldini e Frederic Massara, però, ha evidenziato il 'CorSport', faranno un reale tentativo per Messias soltanto nel caso in cui dovessero cedere Samu Castillejo. Sempre a patto che il Crotone abbassi le pretese economiche per il trasferimento del nativo di Belo Horizonte: al momento, infatti, gli 'Squali' chiedono ben 10 milioni di euro. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>