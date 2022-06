Calciomercato Milan – Messias finisce nel mirino del Monza: le ultime

La neopromossa è a caccia di rinforzi e Messias, esterno del Milan incerto ancora di cosa farà in questo calciomercato può essere un'opzione.

Ancora non è chiaro cosa succederà in questo calciomercato con Messias, brasiliano classe 1991 che il Milan deve decidere se riscattare o no. I rossoneri hanno già pagato 2,6 milioni per il prestito e hanno un diritto di riscatto a 5,4 milioni. Probabilmente cercheranno lo sconto dal Crotone per tenerlo, ma potrebbero anche volontariamente lasciarlo andare. Se il Milan alla fine dovesse tenerlo, ovviamente Messias continuerebbe in rossonero, altrimenti ci potrebbe essere il Monza su di lui.