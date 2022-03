Calciomercato Milan – Mertens si avvicina all’addio al Napoli

Mertens, in passato nome di calciomercato anche in orbita Milan, sembra destinato a non rinnovare con i partenopei. Le ultime.

Stefano Bressi

Nei mesi scorsi anche Dries Mertens è stato accostato al Milan sul calciomercato. Il belga, classe 1987, è in scadenza di contratto con il Napoli e al momento sembra destinato a non rinnovare. C'era stato un periodo in cui le parti si erano riavvicinate, ma ora c'è di nuovo stallo. Il futuro di Mertens, anzi, sembra sempre più lontano dal capoluogo campano. Per il Napoli ci sarebbe un'opzione unilaterale di rinnovo alle attuali cifre, ovvero 4,5 milioni netti più uno di bonus, ma i partenopei non la eserciteranno. Bisognerebbe, secondo quanto riferisce Nicolò Schira, trovare un nuovo accordo. Al momento i dialoghi sono fermi.

Un possibile incontro potrebbe esserci a maggio. L'unica soluzione per proseguire insieme è un contratto annuale a 1,5/2 milioni, bonus compresi. Altrimenti sarà addio. Bisognerà dunque capire se Mertens avrà altre offerte da grandi squadre o se dovrà scegliere tra restare al Napoli o passare a un calcio inferiore. Nel frattempo, il Milan sembra essersi disinteressato, avendo puntato sul altri profili. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>

