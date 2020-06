Calciomercato Milan – Mercoledì le visite mediche di Kalulu

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, le visite mediche di Pierre Kalulu, classe 2000, giovanissimo difensore che il Milan preleverà a parametro zero dall’Olympique Lione, si svolgeranno, in Italia, mercoledì anziché oggi come inizialmente previsto.

Questo non per un ripensamento da parte di Kalulu sulla destinazione Milan: i test medici sono slittati a causa delle difficoltà incontrate dal calciatore a viaggiare nel nostro Paese. Tra 48 ore, dunque, arrivo a Milano e visite per Kalulu.