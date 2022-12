Calciomercato Milan – Rossoneri su Mendy, ma ci sono due ostacoli

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola il Milan, per il calciomercato di gennaio 2023, sarebbe sulle tracce di Édouard Mendy, classe 1992, portiere del Chelsea e della Nazionale del Senegal. I contrattempi fisici di Mike Maignan, infatti, potrebbero far optare i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sull'arrivo di un nuovo portiere a Milanello per la sessione invernale di mercato.