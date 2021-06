Calciomercato Milan – Mendes ha offerto James Rodríguez ai rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sarà James Rodríguez a prendere il posto di Hakan Calhanoglu in rossonero? Facciamo il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan, alla ricerca di un nuovo trequartista in questa sessione di calciomercato dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, stia vagliando diverse piste per l'acquisto del nuovo numero 10. Si cerca un calciatore che possa infiammare 'San Siro' nella stagione del ritorno in Champions League.