Calciomercato Milan – Meite, le ultime sul suo futuro | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: incerto il futuro di Meite, centrocampista in prestito dal Torino. Ecco cosa abbiamo scoperto

Il calciomercato del Milan è sempre in movimento. Non solo operazioni di primo piano come quelle di Maignan e Giroud , ma anche altre decisioni da prendere sul futuro di diversi giocatori. Tra questi c'è sicuramente quello di Soualiho Meite . Arrivato in prestito dal Torino per 500mila euro, il club rossonero ha un diritto di riscatto pari 8 milioni di euro più 1,5 di bonus che può essere esercitato entro il 30 giugno prossimo.

Come appreso dalla nostra redazione, non c'è stato fino a questo momento alcun contatto tra Milan e Torino. Il club rossonero, dunque, non ha ancora comunicato ai granata la volontà di non riscattare Meite. Difficile che il Milan paghi la cifra pattuita, considerando la stagione in chiaroscuro del francese, tuttavia potrebbe esserci una trattativa per abbassare la cifra del riscatto. Meite è apprezzato da Stefano Pioli e chissà dunque che non possa esserci una permanenza a sorpresa. Alle condizioni giuste. Intanto il Milan è interessato a un giovane talento francese. Ecco cosa abbiamo scoperto.