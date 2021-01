Calciomercato Milan – Meïté a ‘La Madonnina’ per le visite mediche | News

Calciomercato Milan: iniziano le visite mediche di Meïté

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté è giunto da pochi minuti presso la clinica milanese ‘La Madonnina‘. Qui il calciatore francese, classe 1994, sosterrà tra poco le visite mediche con il Milan, club in cui si trasferirà in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Inizia, dunque, la sua lunga, prima giornata da nuovo giocatore della formazione di Stefano Pioli. SEGUI QUI LA SUA GIORNATA MINUTO PER MINUTO >>>