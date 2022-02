Calciomercato Milan – Smentite le voci su un trasferimento di Mbemba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Chancel Mbemba, difensore del Porto, non sarebbe un obiettivo del Milan

Uno dei tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa è quello di Chancel Mbemba. Il difensore congolese, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, è in scadenza con il Porto, club che ha deciso di non rinnovargli il contratto perché ci sono dei dubbi intorno alla sua reale età. In estate il Milan dovrà inevitabilmente acquistare un calciatore per rinforzare il reparto difensivo, complice il probabile addio di Alessio Romagnoli che, come il congolese, è in scadenza con i rossoneri e non ha ancora rinnovato. Nelle ultime ore, dal Portogallo parlano con insistenza di un possibile trasferimento di Mbemba nella squadra allenata da Stefano Pioli.