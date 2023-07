Calciomercato – Dalla Spagna: “Milan tra i club che sognano Mbappé”

Il futuro di Kylian Mbappé sembra essere sempre più incerto. L'unico fatto sicuro è che la strada con il PSG si separerà ben presto. Il club francese lo vorrebbe vendere in questa sessione di mercato per evitare che vada in scadenza, anche perché lui non vorrebbe rinnovare il contratto. E l'esclusione dalla tournée in Giappone sembra solo certificare il suo futuro.