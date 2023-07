Calciomercato Milan – Assalto a Mazzocchi: è duello con il Torino

Corsa contro il tempo per vendere Ballo-Touré e Singo

Questo visti anche gli ottimi rapporti tra Milan e Salernitana. Se il Torino, tra l'altro, non riuscirà a vendere Wilfried Singo, accostato proprio ai rossoneri, non avrà le risorse per affondare il colpo, a breve, su Mazzocchi. Insomma, per 'Tuttosport' è una corsa contro il tempo tra Torino e Milan per chi fa prima a vendere i propri esuberi.