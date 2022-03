Calciomercato Milan – Mazraoui: “Non ho firmato nulla con il Barcellona”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Noussair Mazraoui, difensore dell'Ajax, accostato ai rossoneri, ha parlato del suo futuro

Il Milan sul calciomercato pensa a Noussair Mazraoui. Il difensore sembra essere molto vicino al Barcellona, ma ad oggi non c'è ancora nulla di certo. A dirlo lo stesso giocatore al termine della partita tra Ajax e Benfica, terminata 1 a 0 a favore dei portoghese. Ecco cosa ha detto: "Non ho ancora firmato nulla con il Barcellona. Non c'è niente di concreto, non siamo nemmeno vicini. Sono onesto, nel caso fosse così lo avrei detto". Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.