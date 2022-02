Calciomercato Milan – Si è proposto Mazraoui: i rossoneri valutano

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Noussair Mazraoui, in scadenza di contratto con l'Ajax, si è proposto al Diavolo per l'estate

Daniele Triolo

È sempre calciomercato per il Milan, anche se ufficialmente si ripartirà solo in estate. Quello di Noussair Mazraoui è il nome che, al momento, è accostato con maggior frequenza al club di Via Aldo Rossi. Questo perché, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i suoi agenti hanno contattato il Milan per proporre il calciatore marocchino.

Classe 1997, cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, Mazraoui ha collezionato dal febbraio 2018 ad oggi, ben 128 partite con la maglia dei 'Lancieri' tra campionato e coppe, nazionali ed internazionali. Ha segnato in totale 10 gol e fornito 8 assist. In Champions League ha disputato 35 gare tra turni preliminari (9) e fasi finali (26).

La miglior annata di Mazraoui nell'Ajax rimane, come ricordato dalla 'rosea', la 2018-2019, quando segnò 4 gol e fornì 5 assist in 45 partite. Fu uno dei protagonisti della vittoria in Eredivisie e della coppa nazionale nella squadra che arrivò fino alle semifinali di Champions League. In questa stagione, invece, ha già segnato 5 gol e fornito 3 assist in 26 gare giocate.

Mazraoui potrebbe arrivare al Milan nella prossima finestra di calciomercato a parametro zero. Il contratto del giocatore con il club di Amsterdam, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. L'opportunità di aggiungere alla rosa un terzino duttile, tuttofare, con il 'vizio' di gol e assist non dispiacerebbe ai rossoneri che, infatti, starebbero valutando se affondare il colpo.

Il gradimento tecnico per l'opzione Mazraoui c'è e a 'Casa Milan', dunque, l'ipotesi di mettere le mani sul calciatore, che vanta anche 12 presenze e 2 gol con la Nazionale del Marocco non è stata scartata a priori. Tutt'altro. Si aggiungeranno, nella corsa al suo cartellino, anche altre pretendenti europee (piace a Barcellona e Borussia Dortmund). Ma il fatto che gli agenti lo abbiano proposto al Milan fa dei rossoneri la sua prima scelta. Milan, sfida al PSG per un top player! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI