Calciomercato Milan – Mazraoui smentisce la firma con il Barcellona

Il calciomercato del Milan è legato al nome di Noussair Mazraoui, difensore in scadenza con l'Ajax e dato vicino al Barcellona di recente

Il giocatore, in scadenza di contrato, è stato a lungo sondato dalla dirigenza rossonera come alternativa al riscatto di Alessandro Florenzi .

Il difensore ha però rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito: "Non ho ancora firmato nulla con il Barcellona. Non c'è nulla di concreto, non siamo nemmeno vicini. Sono onesto, se fosse così lo avrei detto". Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza. Novità su Renato Sanches.