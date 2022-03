Calciomercato Milan – Mazraoui, c’è anche la Juventus

Mazraoui è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, ma sul giocatore sembrano esserci anche i bianconeri. Le ultime.

Una delle idee di calciomercato del Milan per la prossima estate è Noussair Mazraoui, marocchino classe 1997 dell'Ajax, in scadenza di contratto. Può già ora accordarsi con un altro club e i rossoneri ci stanno pensando. Tuttavia, a quanto pare non sono gli unici, ovviamente. Sembra che anche la Juventus abbia chiesto informazioni su Mazraoui, ma ci sono anche moltissimi altri club. Solo in Italia, oltre ai rossoneri, c'è anche la Roma a cui piace da tempo. All'estero, piace soprattutto al Barcellona, al Borussia Dortmund e al Bayer Leverkusen: insomma, c'è tanta concorrenza. Sarà molto difficile arrivarci, ma rossoneri che osservano attentamente. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>