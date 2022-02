Calciomercato Milan- Interesse per Mazraoui? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara valutano il profilo di Mazraoui, terzino classe 1997 dell'Ajax

Il Milan sul calciomercato sarebbe interessato a Noussair Mazraoui. Nella giornata di ieri, infatti, si è sparsa la voce relativa al terzino destro, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax. Maldini e Massara, secondo quanto scritto da Tuttosport, lo stanno monitorando, ma al momento non ci sono stati dei passi concreti con il suo agente Mino Raiola. Difficile al momento fare una previsione, anche perchè molto dipenderà dal riscatto dalla Roma di Alessandro Florenzi: il terzino vorrebbe restare in rossonero, ma il suo futuro verrà deciso a fine campionato. Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.