Calciomercato Milan – Matic, possibilità di rinnovo con il Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Sembrava fosse già finita l’avventura al Manchester United per Nemanja Matic, ma nelle ultime settimane sembra essere cambiato qualcosa. Il centrocampista serbo, in scadenza a giugno, è riuscito a conquistarsi la fiducia di Ole Gunnar Solskjaer a suon di prestazioni e potrebbe così restare anche per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mirror’ Milan, Juventus e Inter avevano già iniziato ad allacciare i primi contatti con il giocatore, ma in questo momento Matic sta aspettando la proposta di rinnovo. E con Paul Pogba sempre più vicino all’addio, il prolungamento del classe 1988 può diventare realtà. Intanto ecco il look estroso di Samu Castillejo ad una sfilata targata Dolce e Gabbana, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android