Calciomercato Milan – Massara punta su Osorio: le ultime

Calciomercato Milan, Massara punta Osorio?

Il Milan si legge, sarebbe in trattiva con l’Universidad de Chile per provare a prendere Dario Osorio, ala destra classe 2004. Giocatore che piacerebbe molto al ds Massara, che vorrebbe portarlo in Italia entro la chiusura della finestra invernale di calciomercato. I rossoneri avrebbero fatto una proposta di quasi 5 milioni di euro credendo nelle qualità dell’esterno cileno, uno dei talenti più importanti in questo momento in patria. Basti pensare che a 19 anni ha già tre presenze con la maglia della nazionale maggiore e in un anno in prima squadra con l’Universidad de Chile ha totalizzato 27 presenze e 7 reti. Osorio andrebbe ad occupare l’ultima casella a disposizione per gli extracomunitari in rossonero. Anche in questo caso ci sarebbe da superare la forte concorrenza della Premier League. Segui qui la diretta testuale di Milan-Sassuolo