Juventus, nuova idea per il direttore sportivo: Massara del Milan

La Juventus potrebbe cambiare direttore sportivo a fine stagione. Frederic Massara (Milan) è l'ultima idea del club bianconero. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nonostante al momento non sia una priorità della Juventus, presto la ricerca di un nuovo direttore sportivo potrebbe diventarlo. La rivoluzione societaria, finora, ha lasciato immutata la gestione dell'area sportiva, affidata al tecnico Massimiliano Allegri ed al D.S. Federico Cherubini. Non è detto, però, che a giugno la situazione resterà questa.

Occhio, Milan: la Juventus vuole rubarti Massara — La successione, ha commentato la 'rosea', non è certa, ma è argomento di discussione in Corso Galileo Ferraris. Piace l'idea di un uomo operativo, che presenti il giusto mix tra esperienza e consapevolezza. Tra i candidati, oltre a Cristiano Giuntoli (Napoli) e Giovanni Rossi (Sassuolo), si è aggiunto anche Frederic Massara (Milan).

Il braccio destro di Paolo Maldini in rossonero, che ha avuto un ruolo importante nella rinascita del Diavolo, culminata con il 19° Scudetto, è un nome particolarmente caro ad Allegri, con il quale Massara ha giocato in Serie A a Pescara all'inizio degli anni Novanta. I due hanno mantenuto negli anni un legame molto solido. Massara, che a Torino è nato e ha studiato, conosce quattro lingue e, per 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe il profilo giusto per la 'Vecchia Signora'.

Ha un solido legame con Allegri: uomo ideale per i bianconeri — In questi anni, tra Palermo, Inter, Roma e Milan, ha centrato tanti acquisti importanti. Concreto e riservato, ama stare dietro le quinte. Un personaggio che, in questo momento, farebbe comodo alla Juventus. Anche se, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, non sarà facile per i bianconeri strappare Massara al Milan. Lavoro, questo, per il prossimo Consiglio d'Amministrazione, che entrerà in carica il 18 gennaio prossimo.