Calciomercato Milan – Martinez Quarta non esclude l’arrivo in Europa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Martinez Quarta, difensore argentino di 24 anni, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di calciomercato.it, in cui ha parlato anche del suo futuro da calciatore. Attualmente, Martinez Quarta gioca nel River Plate, e proprio con i ‘Millonarios’ ha il contratto in scadenza fra un anno. Ecco perché la cessione già quest’anno non è affatto da escludere. Ecco riportate le risposte alle domande salienti sul suo futuro.

Ha avuto contatti con squadre europee in questi mesi? “Sono momenti complessi, il mercato sarà diverso dal solito e, per ora, ci sono solo indiscrezioni. Ho detto al mio agente di chiamarmi solo se dovesse arrivare qualcosa di concreto, in caso contrario preferisco non saperne nulla. Tante volte ti fai illusioni e le voci di calciomercato restano solo quello, voci”.

Da bambino, quali erano le sue squadre europee preferite? “Mi piacevano molto Inter e Milan, in Spagna seguivo Real Madrid e Barcellona”.

Possiamo dire, dunque, che le piacerebbe un giorno indossare una maglia nerazzurra o rossonera? “Certo. Sono due grandissime squadre con un’enorme storia. Da qui a dire che ci sia qualcosa di concreto ce ne passa, ma a qualsiasi calciatore piacerebbe giocare in uno di questi due club”.

Quali sono i suoi punti di riferimento in quel ruolo? “Mi ispiro a Sergio Ramos, lo dico spesso. Come stile mi piacciono molto Otamendi, Piqué e Maldini”.

