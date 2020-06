Calciomercato Milan – Marino: “De Paul? Futuro a fine stagione”

CALCIOMERCATO MILAN – Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato del futuro di Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino che piace anche al Milan.

Queste le dichiarazioni di Marino su de Paul ai microfoni di ‘SportItalia‘: “Ne parliamo tanto, è un top player importantissimo. Ora dobbiamo concentrarci su queste 12 partite, il mercato va guardato dopo”.

Intanto, in casa rossonera, c'è enorme soddisfazione per la dichiarazione d'amore proferita da Theo Hernández, nel mirino di grandi club europei, nei confronti del club meneghino.