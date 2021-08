Calciomercato Milan – Marchetti: “Trattativa in stand by per Florenzi”

Secondo Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, la trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi sarebbe in stand by: il punto

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha parlato del possibile trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan. Ecco le parole del noto esperto di mercato. "I rossoneri vorrebbero chiudere in prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi chiedono l'obbligo di riscatto. L'affare è quindi in stand by e per questo il Diavolo continua a trattare Diogo Dalot con il Manchester United e Alvaro Odriozola con il Real Madrid". Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: queste le sue parole.