Calciomercato Milan, Marchetti: “Terzino sinistro, Zinchenko resta in lista”

Torna di moda il nome di Oleksandr Zinchenko . Il terzino sinistro di proprietà dell' Arsenal era stato citato qualche settimana fa tra i candidati per sostituire Theo Hernandez . Negli ultimi tempi, però, il suo nome sembrava scivolato in fondo alle gerarchie, tanto da non essere più preso in considerazione dalle principali testate giornalistiche.

A riportarlo in auge è stato Luca Marchetti di Sky Sport, tramite il suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Dando aggiornamenti sulla situazione terzini per quanto riguarda il calciomercato del Milan, il giornalista ha scritto: "per la fascia sinistra resta in listino Zinchenko (Arsenal)".