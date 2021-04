Calciomercato Milan – Marchetti: “Donnarumma non vuole lasciare il Milan”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Luca Marchetti ha detto la sua sulla situazione contrattuale di Gigio Donnarumma

Luca Marchetti, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto per 'TuttoMercatoWeb.com' il suo pensiero relativo alla situazione contrattuale di Donnarumma con il Milan. "Donnarumma ha 22 anni, è uno dei migliori portieri del mondo e già guadagna una cifra importante (6 milioni di euro). Il Milan ha fatto due proposte. La prima, da 6+1, è stata declinata. La seconda - 7+1 con il bonus sempre legato alla qualificazione in Champions League - tecnicamente ancora no, ma è come se lo fosse. Non ci sono stati ulteriori contatti in questi ultimi giorni. E probabilmente, fino alla qualificazione in Champions o meno del Milan non ci saranno. Donnarumma non vorrebbe lasciare il Milan a zero ma allo stesso tempo ha l’ambizione di giocare in pianta stabile nell’Europa che conta, dove non ha ancora esordito nonostante abbia fatto più di 200 partite in A e 25 in Nazionale".