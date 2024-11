Milan, c’è Marcelo libero sul mercato. Litiga con l’allenatore e si licenzia

Marcelo, ex difensore del Real Madrid, si libera dal Fluminense dopo alcuni attriti con il proprio allenatore: una nuova idea per il Milan?

Milan, ti serve un vice Theo Hernandez? Ecco l'opzione che non ti aspettavi. Ha dell'assurdo quanto accaduto in Brasile due giorni fa e il protagonista è Marcelo, ex terzino del Real Madrid. Nella sfida fra il Fluminense e il Gremio, infatti, il giocatore brasiliano stava per entrare dalla panchina, ma nel giro di pochi secondi succede di tutto.