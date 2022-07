Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Due opzioni per Asensio”

Marco Asensio, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, deve decidere con il suo agente Jorge Mendes cosa fare del suo futuro

Daniele Triolo

Marco Asensio, fantasista del Real Madrid, è come noto un obiettivo del Milan per questa sessione estiva di . Sulla questione è tornato, questa mattina, anche 'MARCA', popolare quotidiano sportivo iberico.

Per il collega José Félix Díaz, il Real Madrid ha deciso di non offrire ad Asensio il rinnovo del contratto che, allo stato attuale delle cose, scadrà tra un anno, esattamente il 30 giugno 2023. Pertanto, il numero 11 dei 'Blancos' adesso dovrà fare una scelta.

Le opzioni per Asensio sono due: o andare via quest'estate, oppure rimanere a sgomitare per un posto nella squadra di Carlo Ancelotti, senza rinnovo dell'accordo, con la prospettiva di andare via tra dodici mesi a parametro zero.

Calciomercato Milan, Asensio piace ma costa molto

Qualora Asensio decidesse di lasciare il Real Madrid in questo calciomercato estivo, il Milan vorrebbe farsi trovare pronto. Il club di Via Aldo Rossi è uno di quelli che segue con interesse il trequartista maiorchino, nel radar anche di diverse società nella Premier League inglese.

La richiesta del Real Madrid per cedere Asensio adesso è di 30 milioni di euro. Secondo 'MARCA' la situazione economica del Milan, però, non induce a pensare che una proposta rossonera possa soddisfare i desideri delle 'Merengues'. Ad ogni modo il Diavolo già conoscerebbe le pretese madrilene per Asensio.

Bisognerà, quindi, aspettare per capire se i rossoneri faranno un affondo concreto per il giocatore che, nell'ultima stagione con il Real Madrid, ha segnato 12 gol e fornito 2 assist in 42 partite tra Liga (vinta), Champions League (anche) e coppe nazionali.