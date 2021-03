Calciomercato Milan – Mandzukic, la verità sul suo rinnovo

Il futuro di Mandzukic al Milan non è scritto come sembrava. Il prossimo calciomercato potrebbe portare alla separazione.

I prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro. Esatto, non è detto che Mandzukic resti in rossonero. Come sottolinea Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, il rinnovo del numero 9 milanista non è automatico in caso di qualificazione rossonera alla prossima Champions League, come invece si credeva. In realtà, il club rossonero, in caso di qualificazione alla Champions ha un'opzione di rinnovo per un altro anno. Ciò significa che sarà sempre Paolo Maldini a decidere se rinnovare o meno il contratto di Mandzukic per la prossima stagione. Al momento, ovviamente, si è più lontani dal rinnovo che il contrario. Il Milan vuole puntare su un profilo giovane e di talento, ma Mandzukic farà di tutto per far cambiare idea alla società in questo finale di stagione. Intanto il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>