Calciomercato Milan – Due Top Club su una stella rossonera: ecco chi

"Ascolta le offerte"

Secondo quanto riportato da Sky Sport France, infatti, Theo Hernandez sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Bayern Monaco. Il club inglese valuta anche il profilo di Alphonso Davies e, dunque, l'interessamento per ora non è nulla di concreto. Dall'altra parte, Theo Hernandez si direbbe felice di stare al Milan, ma rimane in ballo il discorso relativo al rinnovo con i rossoneri. Il suo contratto scade nel 2026 e, nel caso in cui si arrivi in estate con un nulla di fatto, non è detto che il terzino si copra le orecchie di fronte a offerte importanti.