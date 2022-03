Calciomercato Milan – Anche Malinovskyi nel mirino: le ultime news

Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta è un obiettivo di calciomercato del Milan per la stagione 2022-2023. Ecco perché può arrivare in rossonero

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola il Milan pensa a Ruslan Malinovskyi per il prossimo calciomercato estivo. Il fantasista ucraino dell'Atalanta, classe 1993, si sposerebbe benissimo con il calcio di mister Stefano Pioli: andrebbe ad agire da trequartista nel 4-2-3-1, immediatamente alle spalle della prima punta. Che sia Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimović o un altro poco importa.

Malinovskyi, in questi suoi anni all'Atalanta, ha fatto vedere tutto il suo valore: 9 gol e 7 assist in 44 partite nella prima stagione a Bergamo, poi 10 gol e 12 assist in 43 partite alla seconda annata, e, finora, alla sua terza stagione con la maglia della 'Dea', somma finora 9 gol e 2 assist in 30 partite. Esperto ma nel pieno della carriera, ha giocato e incantato anche in Champions League.

L'innesto ideale, insomma, per un Milan che deve aggiungere qualità in quel settore del campo dove, al momento, ha soltanto Brahim Díaz. Che, per di più, non sta brillando come i rossoneri si sarebbero aspettati da lui. Il contratto di Malinovskyi con l'Atalanta scadrà il 30 giugno 2023 pertanto è possibile ipotizzare una sua cessione in estate. Il costo del suo cartellino, però, si potrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro.

Dinanzi un'offerta di questo tipo, l'Atalanta potrebbe anche cedere Malinovskyi al Milan nel calciomercato estivo 2022, come già accaduto in passato con altri suoi gioielli. Ma cambierà qualcosa con la nuova proprietà americana? Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

