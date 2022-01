Calciomercato Milan – Difesa, piace Malick Thiaw dello Schalke 04 | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Malick Thiaw per rinforzare la difesa rossonera

Il Milan continua a lavorare per trovare un difensore in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini su 'Sky Sport 24', i rossoneri sarebbero interessati a Malick Thiaw. Si tratta di un calciatore classe 2001 che attualmente gioca nella Serie B tedesca con la con la maglia dello Schalke 04. Calciatore tedesco con cittadinanza finlandese, Thiaw nasce come difensore centrale ma può anche ricoprire il ruolo di terzino destro e mediano. Secondo 'transfermarkt', il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Su di lui c'è la concorrenza del Liverpool. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.