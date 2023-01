Milan, Maldini: “Nessun altro portiere: fiducia in Tatarusanu”

Paolo Maldini, nel pre-partita di Milan-Torino, ha confermato Ciprian Tatarusanu titolare. In attesa del rientro in campo di Mike Maignan

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' prima di Milan-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Interrogato sulla possibilità che il club rossonero ingaggi un altro portiere in questa sessione invernale di calciomercato, per sopperire all'assenza prolungata di Mike Maignan, Maldini ha detto: "No, abbiamo fiducia in Ciprian Tatarusanu che ha giocato ottime partite, abbiamo Antonio Mirante e abbiamo preso Devis Vásquez. Non c’è nessun’altra operazione in vista". Leggi qui le altre dichiarazioni di Maldini >>>