Milan, Maldini conferma: “Il rinnovo di Theo Hernández è vicino”

Theo Hernández prolungherà nei prossimi giorni, in via ufficiale, il suo contratto con il Milan. Lo ha annunciato Paolo Maldini ieri sera

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, tra i più forti in Europa nel suo ruolo, resterà in rossonero e, nei prossimi giorni, prolungherà il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Lo ha annunciato Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, nel pre-partita di Milan-Juventus a 'San Siro'.