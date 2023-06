Calciomercato Milan – Maldini e Massara avevano Loftus-Cheek in pugno

Dall'Inghilterra giungono notizie secondo cui gli ex dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara avessero in pugno Ruben Loftus-Cheek

In casa Milan gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara , voluti fortemente da Gerry Cardinale , hanno destato scalpore e allo stesso tempo hanno anche provocato diverse reazioni contrarie a questa scelta. Ma il loro esonero ha anche influito sul mercato del Diavolo, tanto che alcune trattative al momento sarebbe state messe in stand-by.

Secondo quanto riferito dal giornalista Matt Law del 'The Telegraph', Paolo Maldini e Frederic Massara avevano chiuso per Ruben Loftus-Cheek a 15 milioni di sterline, che equivalgono a 18 milioni di euro circa. Al momento, però, la trattativa sarebbe in una fase di stallo, in attesa di capire se l'affare verrà concluso o meno.