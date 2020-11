Calciomercato Milan – Maldini, ecco l’idea per rinforzare la squadra / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN MALDINI

Ultime Calciomercato Milan: Maldini pensa a Castillejo out e Thauvin in

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La lunghezza della rosa, quest’anno più che mai, può essere davvero decisiva. Il Milan ha lavorato bene sul calciomercato da questo punto di vista nell’ultima sessione, ma qualche piccolo buco è rimasto. Manca forse un centrocampista, di certo manca un esterno destro di grande qualità, di prima qualità. L’attacco rossonero non ha mai avuto particolari problemi, ma giovedì sera è arrivato il primo campanello d’allarme: zero gol segnati.

Il Milan dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus finita 0-0 aveva sempre segnato almeno un gol, per un totale di 62. Di cui 19 messe a segno da Zlatan Ibrahimovic. Sul mercato si è scelto di non prendere un altro centravanti, ma di allargare il numero di trequartisti. Sono arrivati Brahim Diaz e Hauge, confermando tutti gli altri. Resta però quel buco a livello di qualità, non di numero di giocatori a disposizione, sull’ala. Anche perché Samu Castillejo è crollato vertiginosamente, fornendo prestazioni molto deludenti.

Vero è che l’inizio di stagione non è stato facile per lui, che ha affrontato la preparazione non al meglio, ma Paolo Maldini inizia a porsi delle domande, soprattutto alla luce delle occasioni che ci sono. Castillejo potrebbe lasciare infatti a gennaio se arrivasse un’offerta da almeno 13 milioni. Al posto del classe 1995 spagnolo potrebbe arrivare Florian Thauvin, che il Milan sta seguendo con attenzione. Il francese classe 1993 ha il contratto in scadenza con il Marsiglia, che però non fa sconti e chiede almeno 32 milioni. Ecco perché, vista la scadenza del contratto, non è neanche da escludere anche uno scambio: Castillejo più 19 milioni per il francese. Per ora un’idea, ma il Milan insiste su Thauvin e Castillejo invece non convince…

