Maldini e i ‘flop’ del calciomercato. Da De Ketelaere ad Origi

Paolo Maldini , ex dirigente e leggenda del Milan , ha fatto di recente parlare di sè per la sua lunga intervista rilasciata a La Repubblica. In quelle parole la sua verità sulla separazione estiva con i rossoneri. L'edizione odierna di 'Tuttosport' torna a parlare dell'ex difensore del Diavolo, analizzando la sua ultima sessione di calciomercato col Milan .

Maldini e i 'flop' del suo calciomercato

Charles De Ketelaere si legge, è stato l'acquisto-manifesto della sessione estiva del calciomercato 2022 da parte di Maldini e Massara, ma non solo. Anche molti altri hanno deluso. Vranckx, tornato al Wolfsburg, ha collezionato 9 presenze, 4 delle quali da 90', in Bundesliga. Dest è in prestito al Psv dove ha trovato continuità d'impiego mentre Origi ha giocato appena 152' in Premier con il Nottingham Forest, con il grande rischio di un suo ritorno al Milan in estate. Riscatto al momento molto difficile. Due note diverse: Thiaw e Adli. Il tedesco, arrivato dallo Schalke, si è preso la titolarità, mentre il franco-algerino continua a rimanere una seconda scelta da parte di Pioli.