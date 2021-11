Calciomercato Milan – Maldini e Massara sul gioiello Cho: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mohamed Ali Cho, classe 2004, di proprietà dell'Angers stuzzica la dirigenza rossonera

Il Milan potrebbe mettere a segno un'interessante operazione di calciomercato con Mohamed-Ali Cho , classe 2004 , giovane attaccante francese di origini inglesi che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è tenuto sotto stretta osservazione da Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti del club di Via Aldo Rossi.

Cho, seguito anche da Inter e Juventus, ha sicuramente talento. Ma, qualora il Milan puntasse su di lui, lo farebbe come investimento per il futuro e non certo quale rinforzo immediato per la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Ma già il fatto che il Diavolo si interessi a lui testimonia come l'intenzione della società è quella di proseguire con la linea verde tanto cara al fondo Elliott.