Calciomercato Milan – Maldini e Massara al lavoro: ecco tutti gli obiettivi

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport si concentra sugli obiettivi di Maldini e Massara per l'estate

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. La partita contro la Juventus, in programma domenica sera, sarà fondamentale anche in chiave mercato. Andare in Champions o meno, infatti, cambia completamente le prospettive e il lavoro di Maldini e Massara, che comunque si stanno già muovendo per farsi trovare pronti.

In attacco si cerca un vice di Zlatan Ibrahimovic. Il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il presidente Commisso, però, spara alto, con la richiesta che potrebbe salire oltre i 40 milioni di euro. L'alternativa è Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa, ma ultimamente la pista si sarebbe raffreddata.

Per quanto riguarda il centrocampo, occhio a De Paul. Il Milan per l'argentino avrebbe offerto Jens Petter Hauge più un conguaglio economico. L'Udinese ci pensa. Infine, ma non meno importante, il portiere: Maldini ha già un accordo con Mike Maignan del Lille nel caso in cui Donnarumma non rinnovasse. C'è da trovare l'intesa con il club francese. A proposito di rinnovi: le novità sul futuro di Donnarumma e di Calhanoglu.