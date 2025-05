Calciomercato Milan, Maignan: secondo Gazzetta addio possibile. Il punto

Manca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio del calciomercato estivo . Il Milan lavora per il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma dovrà pensare anche ai movimenti da fare nella rosa rossonera. Tra rinnovi, cessioni e possibili acquisti, la dirigenza dovrà sciogliere molti dubbi in vista del futuro. Gazzetta.it parla di alcuni casi specifici in casa Milan con le percentuali di un possibili addio durante la prossima sessione di calciomercato. Ecco la situazione di Mike Maignan .

Calciomercato Milan, Maignan potrebbe essere ceduto. Ne parla Gazzetta

Secondo la rosea, quello di Mike Maignan potrebbe essere tra i più interessanti. Ne potrebbero avere bisogno molti big in Europa: si parla di Bayern Monaco, Chelsea e il Manchester United. Come ricorda il sito, senza rinnovo di contratto e in caso di un'offerta importante, il francese potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Occhi anche in Arabia e al PSG, nel caso in cui Donnarumma dovesse andare via. Il Chelsea potrebbe essere l'opzione più possibile. Secondo Gazzetta.it le percentuali di un addio di Maignan al Milan sono molto alte: il 60%. LEGGI ANCHE: Milan, sicuri che serva la rivoluzione in difesa? I nomi che si fanno...>>>