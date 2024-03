Se da tempo era noto che tanto il Milan quanto Mike Maignan avessero intenzione di proseguire insieme, presto ci potrebbero essere i primi incontri per poter mettere tutto nero su bianco. I rossoneri e il portiere francese sarebbero pronti a iniziare definitivamente la trattativa per il rinnovo. Ma se andasse male? Quanto viene valutato sul calciomercato? Ecco le cifre.

Calciomercato Milan, Maignan quanto vali?

Come riportato da calciomercato.com, tra il Milan e Maignan ci sarebbero delle prove di intesa. Il club rossonero starebbe discutendo con gli agenti del portiere francese di un possibile rinnovo del contratto con adeguamento dell’attuale ingaggio. Il Milan proverà a blindare l’ex Lille, ma, si legge, non sarà facile arrivare alle richieste altre del francese. Il Bayern Monaco sarebbe sempre in osservazione, in vista del calciomercato della prossima estate. Ma quanto viene valutato Maignan? Secondo calciomercato.com, il Milan non valuterebbe offerte inferiori a 80 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, le colpe di Pioli. Il tecnico ha una sola possibilità