Calciomercato Milan, Maignan resta in rossonero. E c’è una novità

Mike Maignan non andrà al Chelsea, ma resterà al Milan in questo calciomercato estivo. Il club rossonero ha un progetto per il francese

Daniele Triolo Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 09:06)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come sia stato respinto l'assalto del Chelsea per Mike Maignan, portato dai 'Blues' prima del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Il portiere francese, classe 1995, resterà dunque al suo posto, tra i pali della porta rossonera.

Calciomercato Milan, Maignan rimane: Allegri stravede per lui — Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, stravede per lui e il club di Via Aldo Rossi ha tenuto duro quando sia Maignan sia il Chelsea pressavano per arrivare, in fretta, alla fumata bianca e alle condizioni della società inglese. Ora, la dirigenza del Milan, secondo la 'rosea', è convinta che il rischio di una partenza di 'Magic Mike' sia praticamente scongiurato perché le parole di Allegri avrebbero fatto breccia nell’ex Lille e PSG.