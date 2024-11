Calciomercato Milan – Maignan via? Manchester City pronto all’assalto

Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe privarsi di uno dei suoi big, ovvero sia Mike Maignan, sulle cui tracce sembra esserci il Manchester City. Il portiere rossonero, come noto, negli ultimi mesi ha discusso i termini del rinnovo del contratto con il Diavolo. Ancora non si è giunti ad una quadra definitiva, nonostante si sia molto vicini. La trattativa è stata parecchio lunga e fino a non troppo tempo fa l'entourage del giocatore chiedeva cifre ben lontane da quelle proposte dalla società di via Aldo Rossi. Il che non esclude possibili ripensamenti, soprattutto se dovesse arrivare qualche offerta importante.