Calciomercato Milan – Maignan in pole per sostituire Donnarumma | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero nel caso in cui non rinnovasse Donnarumma, punterà su Maignan

E' il momento di decidere il futuro di Gianluigi Donnarumma e del Milan. Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo del portiere. Il contratto, come tutti sanno è in scadenza a giugno, ma al momento non c'è alcun accordo tra le parti. Se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League è possibile a questo punto che Gigio lasci il Milan al termine della stagione. Se Donnarumma andasse via, il Milan punterà su Maignan. Il portiere è seguito anche dalla Roma di Mourinho, ma il francese ha già raggiunto un accordo di massima con i rossoneri. Sempre a proposito di Donnarumma: ci sono due squadre su di lui.