Calciomercato Milan – Maignan, anche il Tottenham è interessato

Le ultime sul calciomercato del Milan: anche il Tottenham di Mourinho è interessato a Maignan, portiere del Lille

Tra i nomi in pole position, in caso di addio di Gigio,c'è Maignan del Lille. Il francese potrebbe essere il nome giusto per due motivi: il primo è che il contratto con il Lille scade tra un anno, e il secondo è che il club francese è passato alla galassia del fondo Elliott. Paul Singer ha fatto un prestito al proprietario Gerard Lopez. Questo aspetto potrebbe facilitare il buon esito dell'operazione. Attenzione però al Tottenham di Mourinho, anche avrebbe individuato Maignan come erede di Lloris.