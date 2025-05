Calciomercato Milan, Maignan al Chelsea? Arriva la prima mossa dei Blues

Il Chelsea avrebbe fatto la prima mossa per Mike Maignan, portiere del Milan, in vista della prossima sessione di calciomercato

Il futuro di Mike Maignan , come di tanti altri calciatori del Milan , è ancora incerto e nelle ultime ore ci sarebbe stato un passo avanti da parte del Chelsea . Da tempo, infatti, si parla dei contatti tra il club rossonero e l'entourage del portiere francese. All'inizio sembrava essere stato raggiunto un accordo, ma gli alti e bassi di questa stagione avrebbero fatto fare un passo indietro alla dirigenza. E di fatto la firma non è ancora arrivata sul contratto.

Le ultime in merito sono giunte dal collega Simon Phillips, esperto di calciomercato. Secondo quanto riferito il Chelsea sarebbe fortemente interessato a Lucas Chevalier, ma anche a Mike Maignan. In particolare per il portiere rossonero ci sarebbe stata una prima mossa, dal momento in cui i Blues starebbero verificando le condizioni del possibile trasferimento da quanto si apprende.